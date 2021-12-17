Терапевт Асанов дал рекомендации по празднованию Нового года

Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов дал рекомендации по празднованию Нового года.

«Существует множество способов душевно провести новогодний семейный вечер без привычного переключения каналов в поисках чего-то интересного. Например, Новый год — время подарков. Можно сделать это необычно: спрятать презенты и нарисовать карту сокровищ. Или придумать квест с интересными заданиями, в финале которого, опять же, найдётся волшебный мешок», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Также, по его словам, можно заранее испечь печенье с предсказаниями. Ещё один вариант отдыха — прогуляться, чтобы помочь организму подготовиться ко сну.

Как отметил Асанов, не стоит забывать о правилах безопасности даже в праздничный вечер.

«Если вы употребляли спиртное, лучше воздержаться от катания с горок, снежных битв и запуска петард или салютов», — посоветовал он.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.