Ревматолог рассказала о возможных причинах боли в суставах при перемене погоды

Врач-терапевт, врач-ревматолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Мария Гацанога рассказала о возможных причинах боли в суставах при перемене погоды.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что дискомфорт может быть связан с колебаниями атмосферного давления, приводящими к изменению тонуса сосудов, питающих сустав. Это, со своей стороны, может вызвать изменение продукции синовиальной жидкости в суставной сумке, а значит и давления в ней, что способно привести к раздражению болевых рецепторов.

«Таким образом, первоисточником проблемы является не перемена погоды и колебания атмосферного давления, а факторы, которые могли привести к повреждению суставного хряща. К таким факторам можно отнести, например, неправильное питание с дефицитом минералов и микроэлементов, которые участвуют в строительстве хряща и суставных поверхностей», — пояснила Гацанога.

По её словам, негативно влияет на суставы и избыточная масса тела. Ещё одним фактором является ношение некачественной или деформированной обуви.

«Малоподвижный образ жизни, так же как и неумеренная физическая нагрузка, могут вносить свой вклад в повреждение суставов», — добавила врач.

Как отметила Гацанога, нужно контролировать массу тела, обеспечить сбалансированные физические нагрузки, носить удобную обувь.

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