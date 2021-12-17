Путин высказался о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо подумать о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в 2022 году.
Путин высказался о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам главы государства, они с правительством уже говорили на этот счёт, и кабмин сейчас «как раз над этим работает».

«И мы должны подумать над тем, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году», — цитирует его ТАСС.

Ранее Путин выразил надежду на внесение крупным бизнесом взноса в размере 10 млрд рублей в Фонд фондов.

Также президент заявил, что полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать. Он отметил, что такой соблазн обернётся снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить