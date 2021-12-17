Путин высказался о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году
- РИА Новости
Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам главы государства, они с правительством уже говорили на этот счёт, и кабмин сейчас «как раз над этим работает».
«И мы должны подумать над тем, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году», — цитирует его ТАСС.
Ранее Путин выразил надежду на внесение крупным бизнесом взноса в размере 10 млрд рублей в Фонд фондов.
Также президент заявил, что полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать. Он отметил, что такой соблазн обернётся снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках.