Путин призвал не проедать получаемый бизнесом денежный поток

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Президент России Владимир Путин заявил, что полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать.
Путин призвал не проедать получаемый бизнесом денежный поток
  • РИА Новости

Об этом он сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя, конечно, просто распылять и проедать. Если смотреть вдолгую, такой соблазн обернётся проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо «смотреть стратегически и видеть перспективу развития».

RT ведёт трансляцию со съезда.

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