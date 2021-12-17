Путин призвал не проедать получаемый бизнесом денежный поток

Президент России Владимир Путин заявил, что полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать.

Об этом он сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя, конечно, просто распылять и проедать. Если смотреть вдолгую, такой соблазн обернётся проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо «смотреть стратегически и видеть перспективу развития».

RT ведёт трансляцию со съезда.