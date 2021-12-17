Путин выразил надежду на внесение крупным бизнесом 10 млрд рублей в Фонд фондов

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на внесение крупным бизнесом взноса в размере 10 млрд рублей в Фонд фондов. Об этом он заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Путин выразил надежду на внесение крупным бизнесом 10 млрд рублей в Фонд фондов
  • РИА Новости

Как рассказал президент, была договорённость, что при сопровождении Российского фонда прямых инвестиций будет создан так называемый Фонд фондов. Он отметил, что государство планировало внести в него 10 млрд рублей.

«В этой связи напомню, что наши предварительные договорённости заключались в том, что и представители крупных компаний внесут соответствующую сумму, тоже 10 млрд», — цитирует президента ТАСС.

Он добавил, что надеется, что предприниматели исполнят данное ими слово.

Также Путин заявил, что полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать. Он отметил, что такой соблазн обернётся снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках.

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