Путин выразил надежду на внесение крупным бизнесом 10 млрд рублей в Фонд фондов

Президент России Владимир Путин выразил надежду на внесение крупным бизнесом взноса в размере 10 млрд рублей в Фонд фондов. Об этом он заявил в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как рассказал президент, была договорённость, что при сопровождении Российского фонда прямых инвестиций будет создан так называемый Фонд фондов. Он отметил, что государство планировало внести в него 10 млрд рублей.

«В этой связи напомню, что наши предварительные договорённости заключались в том, что и представители крупных компаний внесут соответствующую сумму, тоже 10 млрд», — цитирует президента ТАСС.

Он добавил, что надеется, что предприниматели исполнят данное ими слово.

Также Путин заявил, что полученный бизнесом денежный поток нельзя распылять и проедать. Он отметил, что такой соблазн обернётся снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках.