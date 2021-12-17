Глава ЦБ заявила, что предприятия вынуждены повышать зарплаты «двузначными темпами»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что всё больше предприятий вынуждены повышать зарплаты «двузначными темпами» для удержания работников.

Об этом она сказала в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что из-за увеличения спроса на труд по различным категориям наблюдается устойчивый рост номинальных зарплат.

«В ходе обсуждения перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что всё больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила, что уровень безработицы в стране в октябре снизился до 4,3%.