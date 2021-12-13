Минтруд: уровень безработицы в России снизился до 4,3%

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Замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила, что уровень безработицы в стране в октябре снизился до 4,3%.
Минтруд: уровень безработицы в России снизился до 4,3%
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Уровень безработицы, по данным Росстата, за октябрь текущего года составил 4,3%. Можно сказать, что это практически за последние годы самый низкий показатель по безработице», — цитирует её ТАСС.

По её словам, численность занятых граждан в стране сейчас составляет 72,3 млн.

«Это тоже очень хороший показатель. Мы достигли, выполнили и даже перевыполнили приблизительно на 400 тыс. занятых граждан тот показатель, который был установлен президентом России в части восстановления занятости и восстановления рынка труда», — добавила она.

Отмечается, что соответствующее заявление Мухтиярова сделала на пресс-конференции на тему: «Развитие национальной системы квалификаций: итоги года».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рынок труда в стране полностью восстановился.

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