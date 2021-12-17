Глава Минтруда заявил об отсутствии планов по ежегодной новогодней выплате пенсионерам
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — сказал Котяков.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате».
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с Life.ru заявил, что такая инициатива требует правильного расчёта финансовых возможностей.