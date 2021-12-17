Глава Минтруда заявил об отсутствии планов по ежегодной новогодней выплате пенсионерам

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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил об отсутствии в настоящее время планов вводить ежегодную новогоднюю выплату пенсионерам.
Глава Минтруда заявил об отсутствии планов по ежегодной новогодней выплате пенсионерам
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», — сказал Котяков.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с Life.ru заявил, что такая инициатива требует правильного расчёта финансовых возможностей.

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