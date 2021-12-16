«Известия»: В Госдуме предложили сделать ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект, который подразумевает введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе, сообщает газета «Известия».

«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — цитирует издание текст пояснительной записки к законопроекту.

Данную выплату предложено установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему пенсионной выплаты.

Источником средств должен стать федеральный бюджет.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до 2024 года.