«Известия»: В Госдуме предложили сделать ежегодные предновогодние выплаты пенсионерам
- РИА Новости
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«Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими», — цитирует издание текст пояснительной записки к законопроекту.
Данную выплату предложено установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему пенсионной выплаты.
Источником средств должен стать федеральный бюджет.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсии до 2024 года.