В Совфеде прокомментировали идею ввести предновогодние выплаты пенсионерам

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал идею ввести предновогодние выплаты пенсионерам.
В Совфеде прокомментировали идею ввести предновогодние выплаты пенсионерам
  • Reuters

«Это хорошее предложение. Другое дело — надо хорошо подумать, как его реализовать, и посмотреть финансовые возможности: если это уже просчитано или будет просчитано, то здорово», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Варфоломеев, такая инициатива требует правильного расчёта финансовых возможностей.

Ранее появилось сообщение о том, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате».

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