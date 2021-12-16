В Совфеде прокомментировали идею ввести предновогодние выплаты пенсионерам

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев прокомментировал идею ввести предновогодние выплаты пенсионерам.

«Это хорошее предложение. Другое дело — надо хорошо подумать, как его реализовать, и посмотреть финансовые возможности: если это уже просчитано или будет просчитано, то здорово», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Варфоломеев, такая инициатива требует правильного расчёта финансовых возможностей.

Ранее появилось сообщение о том, что комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов разработал законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате».