Корабли ЧФ проведут стрельбы в Чёрном море

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Малые противолодочные корабли Черноморского флота «Суздалец» и «Касимов» выполнят стрельбы в Чёрном море.
Корабли ЧФ проведут стрельбы в Чёрном море
  • РИА Новости

Экипажи кораблей в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки отработают организацию противовоздушной обороны с поиском и сопровождением воздушных целей условного противника и стрельбу по морским целям. 

«Целью данного выхода в море является отработка действий экипажей при ведении морского боя с надводным кораблём условного противника», — цитирует Интерфакс сообщение флота.

Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» обнаружил и «уничтожил» подводную лодку условного противника в Японском море.

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