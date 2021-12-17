Корабли ЧФ проведут стрельбы в Чёрном море

Малые противолодочные корабли Черноморского флота «Суздалец» и «Касимов» выполнят стрельбы в Чёрном море.

Экипажи кораблей в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки отработают организацию противовоздушной обороны с поиском и сопровождением воздушных целей условного противника и стрельбу по морским целям.

«Целью данного выхода в море является отработка действий экипажей при ведении морского боя с надводным кораблём условного противника», — цитирует Интерфакс сообщение флота.

Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» обнаружил и «уничтожил» подводную лодку условного противника в Японском море.