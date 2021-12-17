Корабль «Адмирал Пантелеев» «уничтожил» субмарину условного противника

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» обнаружил и «уничтожил» подводную лодку условного противника в Японском море.

«БПК «Адмирал Пантелеев» в одном из морских полигонов боевой подготовки отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, обнаруженной средствами разведки флота», — цитирует РИА Новости сообщение Тихоокеанского флота.

Отмечается, что цель была уничтожена при помощи торпед и глубинных бомб.

Учения прошли по плану боевой подготовки ТОФ.

Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из Белого моря поразил гиперзвуковой ракетой «Циркон» мишень на полигоне Чижа в Архангельской области.