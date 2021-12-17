Корабль «Адмирал Пантелеев» «уничтожил» субмарину условного противника
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«БПК «Адмирал Пантелеев» в одном из морских полигонов боевой подготовки отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, обнаруженной средствами разведки флота», — цитирует РИА Новости сообщение Тихоокеанского флота.
Отмечается, что цель была уничтожена при помощи торпед и глубинных бомб.
Учения прошли по плану боевой подготовки ТОФ.
Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из Белого моря поразил гиперзвуковой ракетой «Циркон» мишень на полигоне Чижа в Архангельской области.