Корабль «Адмирал Пантелеев» «уничтожил» субмарину условного противника

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Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» обнаружил и «уничтожил» подводную лодку условного противника в Японском море.
Корабль «Адмирал Пантелеев» «уничтожил» субмарину условного противника
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«БПК «Адмирал Пантелеев» в одном из морских полигонов боевой подготовки отработал алгоритм действий по поиску подводной лодки условного противника, обнаруженной средствами разведки флота», — цитирует РИА Новости сообщение Тихоокеанского флота.

Отмечается, что цель была уничтожена при помощи торпед и глубинных бомб.

Учения прошли по плану боевой подготовки ТОФ.

Ранее фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из Белого моря поразил гиперзвуковой ракетой «Циркон» мишень на полигоне Чижа в Архангельской области.

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