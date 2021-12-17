Autonews: россияне смогут фиксировать нарушения ПДД через приложение

Граждане России в 2022 году смогут фиксировать нарушения другими Правил дорожного движения с помощью специального приложения.

По данным Autonews.ru, правительство должно внести соответствующие изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.

Приложение, которое неофициально носит название «Народный инспектор», предполагается разработать на базе уже имеющегося «Помощника Москвы».

Москвичи с помощью этого сервиса могут отправить жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и на неоплату парковки.

В ноябре российский президент Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года внести в законодательство изменения, предусматривающие возможность назначения штрафов за нарушение Правил дорожного движения на основе фото- и видеоматериалов, получаемых через специальное мобильное приложение.

Ранее стало известно, что в проект Кодекса об административных нарушениях могут войти новые нормы касательно нарушений ПДД.