Путин поручил подготовить поправки в законы об обработке персональных данных

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о законодательных изменениях, которые позволят людям возражать против обработки их персональных данных.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству России подготовить совместно с Банком России и представить предложения... о внесении в законодательство России изменений, в соответствии с которыми физическим лицам в определённых случаях будет предоставлена возможность распоряжаться содержащейся в информационных системах информацией о своих хозяйственных операциях, в том числе персональными данными, а также возражать против обработки такой информации», — говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2022 года.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее российский лидер обратил внимание СПЧ на случаи незаконного распространения персональных данных.

По данным экспертов компании «Ростелеком-Солар», более половины (57%) веб-приложений компаний в таких отраслях, как финансы, IT, телеком и ретейл, могут содержать критические уязвимости, которые позволяют хакерам похищать конфиденциальные данные.