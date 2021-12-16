В Петербурге более 2,5 млн человек вакцинировались от COVID-19

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Более 2,5 млн жителей Санкт-Петербурга завершили цикл вакцинации от COVID-19.
В Петербурге более 2,5 млн человек вакцинировались от COVID-19
  • РИА Новости

«В Петербурге 2 514 315 человек полностью закончили цикл вакцинации. Всего в Петербург поступило 3 903 525 доз вакцины. На сегодняшний день запас составляет 925 699 доз. В Петербурге открыты 190 пунктов вакцинации. Кроме того, работают выездные прививочные бригады, часть из них прививает в 51 мобильном пункте», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

Отмечается, что пункты вакцинации будут работать в дни новогодних праздников в поликлиниках и торговых центрах.

Ранее главный врач санкт-петербургской городской больницы №20 Татьяна Суровцева рассказала о работе медучреждения в пандемию COVID-19.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев и врач высшей категории, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент Мария Снегоцкая, директор детского медицинского центра, в беседе с URA.RU напомнили о пользе климатотерапии для переболевших коронавирусной инфекцией.

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