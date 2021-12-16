В петербургской больнице рассказали о работе в пандемию

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Главный врач петербургской городской больницы №20 Татьяна Суровцева рассказала о работе медучреждения в пандемию.
В петербургской больнице рассказали о работе в пандемию
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«В нашей больнице всего 17 подразделений плюс хоспис с паллиативными койками для неврологических и онкологических больных. Когда началась пандемия, было принято решение, что наше здание поликлиники на Ленсовета будет полностью переоборудовано. Нужна была реанимация с огромной кубатурой воздуха на 18 коек. А 220 лечебных коек мы разместили в помещениях поликлиники», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

Суровцева напомнила, что всё это происходило в июне 2020 года. Как отметила главврач, строители постарались и сделали всё за три месяца.

По словам Суровцевой, отделение оказалось очень востребованным, поликлиника стала ковидным стационаром. Туда поступали пациенты в тяжёлом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

Последние больные с COVID-19 из медучреждения уже выписаны, и с понедельника, 13 декабря, больница приняла несколько десятков пациентов по своим обычным профилям — хирургическому, урологическому, гинекологическому.

Приём заболевших коронавирусом продолжает подразделение больницы — бывшая поликлиника на улице Ленсовета. В июне 2020 года её полностью перепрофилировали под COVID-19.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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