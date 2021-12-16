Онищенко призвал россиян встречать Новый год на родине

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Врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко призвал россиян встречать Новый год на родине.
Онищенко призвал россиян встречать Новый год на родине
  • РИА Новости

«С точки зрения путешествий тут бы я сказал категорическое нет. Даже если вы привиты. Со следующего понедельника обещают морозы, вы улетите, неизвестно, как отреагирует иммунитет», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, есть вероятность снизить адаптационные возможности организма.

«Отдыхайте дома, в наших загородных учреждениях, зонах отдыха, которых у нас появляется всё больше. Придёт лето, тогда летите на моря, у нас есть Крым, Черноморское побережье, там все возможности есть», — отметил Онищенко.

По его словам, Новый год нужно встретить дома.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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