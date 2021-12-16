Володин заявил о нарушении регламента из-за плакатов перед рассмотрением закона о QR-кодах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о нарушении регламента в ходе пленарного заседания перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах для общественных мест, когда трое депутатов от КПРФ развернули плакаты с критикой данной инициативы.

«Коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы ещё вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать», — цитирует ТАСС Володина.

Спикер нижней палаты парламента призвал депутатов к порядку и подчеркнул, что подобные действия —это нарушение регламента.

Володин попросил комиссию по регламенту «зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью».

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.