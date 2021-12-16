Володин заявил о нарушении регламента из-за плакатов перед рассмотрением закона о QR-кодах
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«Коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы ещё вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать», — цитирует ТАСС Володина.
Спикер нижней палаты парламента призвал депутатов к порядку и подчеркнул, что подобные действия —это нарушение регламента.
Володин попросил комиссию по регламенту «зафиксировать тех, кто занимается противоправной деятельностью».
16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.