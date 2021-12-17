Аналитики рассказали о прогнозах ситуации на рынке труда в 2022 году

По данным SuperJob, с которыми ознакомился RT, в 2022 году наиболее востребованными на рынке труда будут медицинские работники, а также представители сферы IT и информационной безопасности.

Аналитики отмечают, что в 2021 году количество вакансий в медицинской сфере в России выросло в 1,7 раза. При этом вакансии врачей ежемесячно попадают в топ высокооплачиваемых, а большинство докторов жалуются на переработки.

Спрос на медицинские кадры в 2022 году, как отмечается в исследовании, в регионах будет расти более высокими темпами, чем в столице и городах-миллионниках, продолжится рост зарплатных предложений. Также будут развиваться телемедицинские сервисы.

В сфере IT зафиксирован рекордный рост зарплат и острый спрос на квалифицированные кадры.

За два последних года, по расчётам SuperJob, заработные платы специалистов по информационным технологиям выросли в среднем на 38,5%.

В сфере информационной безопасности за год число вакансий увеличилось вдвое, зарплатные предложения — на 26%.

В фармацевтике аналитики предполагают дальнейшее развитие онлайн- и офлайн-сегментов. Вакансий в аптечном сегменте за год стало больше в 2,5 раза, в сфере фармацевтической промышленности — в 1,5 раза, в продвижении и сбыте — на 22%.

По прогнозам сервиса SuperJob, в 2022 году фармацевтические компании продолжат наращивать онлайн-продажи, сохранится спрос на сборщиков заказов и складской персонал.

Ранее аналитики рассказали о самых востребованных профессиях 2021 года в Санкт-Петербурге.