Аналитики рассказали о самых востребованных профессиях года в Петербурге
- globallookpress.com
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.
Лидируют программист, менеджер по продажам и продавец в магазине.
В рейтинг также попали маркетологи, инженеры, официанты, смм-менеджеры, учителя, врачи, кладовщики.
По итогам года в список по числу вакансий в целом по стране вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.
Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.