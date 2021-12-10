Аналитики рассказали о самых востребованных профессиях года в Петербурге

Аналитики рассказали о самых востребованных профессиях 2021 года в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru.

Лидируют программист, менеджер по продажам и продавец в магазине.

В рейтинг также попали маркетологи, инженеры, официанты, смм-менеджеры, учителя, врачи, кладовщики.

По итогам года в список по числу вакансий в целом по стране вошли водитель, менеджер по продажам и продавец в магазине.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, на которые уменьшается спрос на рынке труда.