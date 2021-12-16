Голикова: обращений о регистрации иностранных вакцин от COVID-19 в России не поступало

Иностранные производители вакцин от коронавируса пока не обращались в российский регулятор за регистрацией своих препаратов в России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что у иностранных компаний есть право обратиться в российский регулятор (Росздравнадзор), который проведёт «необходимые действия для последующей регистрации или нерегистрации вакцины» на территории России.

«Пока таких обращений не поступало», — приводит РИА Новости слова Голиковой в ходе выступления в Госдуме.

Ранее стало известно, что вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошли в России 76,4 млн человек, полностью привиты 70,4 млн человек.