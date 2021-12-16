Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли в России более 70 млн человек

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RT
Вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошли в России 76,4 млн человек, полностью привиты 70,4 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли в России более 70 млн человек
  • AFP

«Число вакцинированных первым компонентом вакцины составляет 76,4 млн, полностью вакцинированных — 70,4 млн человек», — приводит РИА Новости её слова на пленарном заседании в Госдуме.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 57,7%.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, всё будет зависеть только от поведения населения.

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