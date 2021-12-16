Адвокат устроившего стрельбу в МФЦ Москвы заявил, что его подзащитный психически болен

Устроивший стрельбу в одном из отделений МФЦ Москвы Сергей Глазов страдает психическим заболеванием, заявил его адвокат Пётр Колдов.

В комментарии РИА Новости он отметил, что диагноз поставили в 2009 году.

«Это серьёзное заболевание, он состоит на учёте. Его позиция такая: он не отрицает, что у него есть заболевание, не отрицает, что лежал в больнице, но считает, что и тогда, и сейчас он абсолютно здоров», — сказал адвокат.

В результате стрельбы в МФЦ два человека погибли, четверо пострадали.

Глазову предъявили обвинение по трём уголовным статьям.

На прошлой неделе суд арестовал его на два месяца, до 7 февраля 2022 года.