«Коммерсантъ»: открывший огонь в МФЦ заявил, что стрелял в поверивших в коронавирус

Открывший огонь в МФЦ на юго-востоке Москвы заявил, что стрелял в тех, кто поверил в коронавирус.

Как пишет «Коммерсантъ», во время следственных действий задержанный утверждал, что стрелял в других людей, не участвовавших в конфликте, считая, что и они «верят в коронавирусную инфекцию».

Как ранее заявили в ОНК, задержанный подтвердил, что вину признаёт и разрешения на оружие не имел.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу в многофункциональном центре в Москве, был обезврежен сотрудником подразделения УВМ ГУ МВД России.

В результате стрельбы в МФЦ два человека погибли, четверо пострадали.