МВД подтвердило задержание устроившего стрельбу в МФЦ Москвы

Мужчина, устроивший стрельбу в многофункциональном центре в Москве, был обезврежен сотрудником подразделения УВМ ГУ МВД России.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации МВД, в здание МФЦ на 1-й Новокузьминской улице вошёл мужчина и открыл стрельбу по гражданам, после чего пытался сбежать.

В результате стрельбы погибли два человека, ранены ещё трое, в том числе десятилетняя девочка.

«Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по г. Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель г. Москвы», — приводятся её слова на сайте «МВД Медиа».

По её словам, задержанного доставляют в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело.