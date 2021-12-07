Уголовное дело возбуждено после стрельбы в МФЦ, где погибли двое и пострадали ещё трое
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК.
«Возбуждено уголовное дело», — сказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
По её словам, дело возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Ранее стало известно, что подозреваемого задержал сотрудник миграционного подразделения.
Как сообщалось, в результате трагедии погибли сотрудница МФЦ и посетитель.