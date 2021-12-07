Уголовное дело возбуждено после стрельбы в МФЦ, где погибли двое и пострадали ещё трое

Следственный комитет России возбудил уголовное дело факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, в результате которой погибли два человека, ещё трое пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК.

«Возбуждено уголовное дело», — сказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По её словам, дело возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Ранее стало известно, что подозреваемого задержал сотрудник миграционного подразделения.

Как сообщалось, в результате трагедии погибли сотрудница МФЦ и посетитель.