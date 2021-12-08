ОНК: задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве объяснил причину случившегося
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«Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю», — привёл слова Глазова один из членов ОНК, посетивших его в ИВС на Петровке.
В ИВС, по словам правозащитника, он находится в трёхместной камере с двумя соседями.
«У Глазова синяки на голове, с его слов, полученные при задержании. Также он заявил, что во время конвоирования в СК сопровождавшие применили к нему электрошокер», — добавил собеседник RT.
Глазов также сказал членам ОНК, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний и ему не нужна помощь врача, психолога и назначенного адвоката.
Задержанный подтвердил, что вину признаёт и что разрешения на оружие не имел. По словам Глазова, из Службы внешней разведки он был уволен в 2009 году в звании подполковника, но пенсии не получал — стаж службы был меньше 20 лет. Он не работал и жил на сбережения.
Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что в 2009 году при увольнении со службы Глазов якобы отказался сдать оружие из-за чего был отправлен на медосвидетельствование.
Ранее источник RT сообщил, что стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы устроил 45-летний военный пенсионер Сергей Глазов.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу в многофункциональном центре в Москве, был обезврежен сотрудником подразделения УВМ ГУ МВД России.