ОНК: задержанный за стрельбу в МФЦ в Москве объяснил причину случившегося

Военный пенсионер Сергей Глазов, задержанный за стрельбу в столичном МФЦ, в результате которой погибли два человека и несколько пострадали, утверждает, что причиной конфликта стало требование надеть маску при входе в учреждение. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Я пришёл получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел её надевать, я в эти санитарные правила не верю», — привёл слова Глазова один из членов ОНК, посетивших его в ИВС на Петровке.

В ИВС, по словам правозащитника, он находится в трёхместной камере с двумя соседями.

«У Глазова синяки на голове, с его слов, полученные при задержании. Также он заявил, что во время конвоирования в СК сопровождавшие применили к нему электрошокер», — добавил собеседник RT.

Глазов также сказал членам ОНК, что у него ничего не болит, нет хронических заболеваний и ему не нужна помощь врача, психолога и назначенного адвоката.

Задержанный подтвердил, что вину признаёт и что разрешения на оружие не имел. По словам Глазова, из Службы внешней разведки он был уволен в 2009 году в звании подполковника, но пенсии не получал — стаж службы был меньше 20 лет. Он не работал и жил на сбережения.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что в 2009 году при увольнении со службы Глазов якобы отказался сдать оружие из-за чего был отправлен на медосвидетельствование.

Ранее источник RT сообщил, что стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы устроил 45-летний военный пенсионер Сергей Глазов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу в многофункциональном центре в Москве, был обезврежен сотрудником подразделения УВМ ГУ МВД России.