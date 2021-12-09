Устроившему стрельбу в столичном МФЦ предъявили обвинение по трём статьям

Устроившему стрельбу в МФЦ в Москве предъявили обвинение по трём уголовным статьям.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Глазову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершённом общеопасным способом; покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица; обороте оружия», — сказали в суде.

В результате стрельбы, произошедшей 7 декабря, два человека погибли, четверо пострадали, в том числе ребёнок. Девочке была проведена операция, которая прошла успешно.

Власти Москвы заявили, что выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. рублей.

В настоящее время московский центр госуслуг «Рязанский» работает в штатном режиме.