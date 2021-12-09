Власти Москвы выплатят семьям погибших при стрельбе в МФЦ по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. рублей.

Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что контролировать выполнение данного распоряжения будет заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооружённого злоумышленника.

Стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы.

В результате происшествия погибли два человека, четверо пострадали. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.

Мужчине, устроившему стрельбу в московском многофункциональном центре назначат психолого-психиатрическую экспертизу.