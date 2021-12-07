Глава МВД представит к госнаграде полицейского за задержание стрелявшего в Москве

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооружённого злоумышленника.
Глава МВД представит к госнаграде полицейского за задержание стрелявшего в Москве
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Колокольцев принял решение внести президенту России представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооружённого злоумышленника... Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв», — приводит РИА Новости слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Ранее стало известно, что стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы.

В результате происшествия погибли два человека, состояние четырёх пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве оценивается как тяжёлоеВозбуждено уголовное дело

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