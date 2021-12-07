Глава МВД представит к госнаграде полицейского за задержание стрелявшего в Москве

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооружённого злоумышленника.

«Колокольцев принял решение внести президенту России представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооружённого злоумышленника... Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв», — приводит РИА Новости слова официального представителя ведомства Ирины Волк.

Ранее стало известно, что стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы.

В результате происшествия погибли два человека, состояние четырёх пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве оценивается как тяжёлое. Возбуждено уголовное дело.