Глава МВД представит к госнаграде полицейского за задержание стрелявшего в Москве
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- РИА Новости
«Колокольцев принял решение внести президенту России представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооружённого злоумышленника... Смелые и решительные действия сотрудника полиции позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить других жертв», — приводит РИА Новости слова официального представителя ведомства Ирины Волк.
Ранее стало известно, что стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы.
В результате происшествия погибли два человека, состояние четырёх пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве оценивается как тяжёлое. Возбуждено уголовное дело.