Песков прокомментировал сообщения о помощи российских военных в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации приговора суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, заявив, что если в документах идёт речь о российских войсках на территориях самопровозглашённых ЛНР и ДНР, то это ошибка.
Песков прокомментировал сообщения о помощи российских военных в Донбассе
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Наверное, речь идёт об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать текст приговора суда.

При этом он подчеркнул, что Россия на постоянной основе поставляет гуманитарную помощь ЛНР и ДНР.

В МИД России напомнили, что оказание Донбассу гуманитарной поддержки не противоречит Минским соглашениям.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

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