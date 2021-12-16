Песков прокомментировал сообщения о помощи российских военных в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации приговора суда по делу о коррупции при поставках продовольствия, заявив, что если в документах идёт речь о российских войсках на территориях самопровозглашённых ЛНР и ДНР, то это ошибка.

«Наверное, речь идёт об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать текст приговора суда.

При этом он подчеркнул, что Россия на постоянной основе поставляет гуманитарную помощь ЛНР и ДНР.

В МИД России напомнили, что оказание Донбассу гуманитарной поддержки не противоречит Минским соглашениям.

15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.