Песков прокомментировал сообщения о помощи российских военных в Донбассе
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«Наверное, речь идёт об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать текст приговора суда.
При этом он подчеркнул, что Россия на постоянной основе поставляет гуманитарную помощь ЛНР и ДНР.
В МИД России напомнили, что оказание Донбассу гуманитарной поддержки не противоречит Минским соглашениям.
15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.