В Госдуму внесли законопроект о едином пятилетнем сроке полномочий для мэров

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В Госдуму внесли законопроект об устанавливании единого пятилетнего срока полномочия для мэров и прочих должностных лиц органов местного самоуправления, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В Госдуму внесли законопроект о едином пятилетнем сроке полномочий для мэров
  • РИА Новости

«Для всех должностных лиц местного самоуправления... устанавливается единый срок полномочий — пять лет», — сказал он РИА Новости.

По словам сенатора, законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в стране.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому у губернатора появятся полномочия отрешать мэра от занимаемой им должности за ненадлежащее исполнение обязанностей. 

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