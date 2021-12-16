В Госдуму внесли законопроект о едином пятилетнем сроке полномочий для мэров
- РИА Новости
«Для всех должностных лиц местного самоуправления... устанавливается единый срок полномочий — пять лет», — сказал он РИА Новости.
По словам сенатора, законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в стране.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому у губернатора появятся полномочия отрешать мэра от занимаемой им должности за ненадлежащее исполнение обязанностей.