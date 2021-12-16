В Госдуму внесли законопроект о порядке отрешения мэров от должности
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Согласно тексту документа, предполагается, что губернатор может вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования и местной администрации «за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей».
«В случае если в течение месяца ими в пределах имеющихся полномочий не будут предприняты меры по устранению причин, послуживших основанием для выговора, то глава субъекта вправе отрешить от должности такого главу муниципального образования или главу местной администрации», — приводит РИА Новости слова Клишаса.
По его мнению, законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в России.
Госдума приняла в третьем чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации.