В Госдуму внесли законопроект о порядке отрешения мэров от должности

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В Госдуму внесён законопроект, согласно которому у губернатора появятся полномочия отрешать мэра от занимаемой им должности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом заявил один из авторов проекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В Госдуму внесли законопроект о порядке отрешения мэров от должности
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Согласно тексту документа, предполагается, что губернатор может вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования и местной администрации «за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей».

«В случае если в течение месяца ими в пределах имеющихся полномочий не будут предприняты меры по устранению причин, послуживших основанием для выговора, то глава субъекта вправе отрешить от должности такого главу муниципального образования или главу местной администрации», — приводит РИА Новости слова Клишаса.

По его мнению, законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в России.

Госдума приняла в третьем чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации.

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