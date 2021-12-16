В Госдуму внесли законопроект о порядке отрешения мэров от должности

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому у губернатора появятся полномочия отрешать мэра от занимаемой им должности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом заявил один из авторов проекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Согласно тексту документа, предполагается, что губернатор может вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования и местной администрации «за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей».

«В случае если в течение месяца ими в пределах имеющихся полномочий не будут предприняты меры по устранению причин, послуживших основанием для выговора, то глава субъекта вправе отрешить от должности такого главу муниципального образования или главу местной администрации», — приводит РИА Новости слова Клишаса.

По его мнению, законопроект направлен на совершенствование организации местного самоуправления в России.

Госдума приняла в третьем чтении новый базовый закон об организации власти в субъектах Российской Федерации.