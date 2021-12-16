Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей из банка в Ачинске кассирша арестована
- © Sputnik / Табылды Кадырбеков
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 24 дня», — приводит ТАСС её слова.
8 декабря сообщалось, что в МВД поступило заявление от руководителя финансовой организации в Ачинске о хищении более 15 млн рублей, $49,5 тыс. и более €49 тыс.
Кассира банка объявили в розыск по подозрению в причастности к хищению.
Позднее женщина сдалась полиции.