Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей из банка в Ачинске кассирша арестована

Короткая ссылка
Суд арестовал кассира одного из банков города Ачинска Красноярского края, которую подозревают в хищении более 20 млн рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемая в хищении более 20 млн рублей из банка в Ачинске кассирша арестована
  • © Sputnik / Табылды Кадырбеков

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 24 дня», — приводит ТАСС её слова.

8 декабря сообщалось, что в МВД поступило заявление от руководителя финансовой организации в Ачинске о хищении более 15 млн рублей, $49,5 тыс. и более €49 тыс.

Кассира банка объявили в розыск по подозрению в причастности к хищению.

Позднее женщина сдалась полиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить