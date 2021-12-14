Подозреваемая в хищении денег из красноярского банка кассир сдалась полиции

Кассир из красноярского города Ачинск, которая подозревается в хищении крупной суммы денег у банка, сдалась полиции.

Об этом сообщили RT в МВД.

По данным министерства, один из сотрудников уголовного розыска поговорил с матерью кассира, предположив, что она знает, где находится её дочь. В результате мать убедила дочь явиться в полицию.

В настоящее время подозреваемую допрашивают в отделе МВД.

8 декабря сообщалось, что в МВД поступило заявление от руководителя финансовой организации в Ачинске о хищении более 15 млн рублей, $49,5 тыс. и более €49 тыс.

Кассир финансовой организации была объявлена в розыск по подозрению в причастности к хищению.