Подозреваемая в хищении денег из красноярского банка кассир сдалась полиции
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Об этом сообщили RT в МВД.
По данным министерства, один из сотрудников уголовного розыска поговорил с матерью кассира, предположив, что она знает, где находится её дочь. В результате мать убедила дочь явиться в полицию.
В настоящее время подозреваемую допрашивают в отделе МВД.
8 декабря сообщалось, что в МВД поступило заявление от руководителя финансовой организации в Ачинске о хищении более 15 млн рублей, $49,5 тыс. и более €49 тыс.
Кассир финансовой организации была объявлена в розыск по подозрению в причастности к хищению.