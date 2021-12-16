СК возбудил дело по факту ЧП с газовым баллоном в Сургуте
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«Следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской в городе Сургуте, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»)», — говорится в заявлении.
Отмечается, что инцидент произошёл из-за несоблюдения работниками техники безопасности при ремонте и эксплуатации газового оборудования.
Ранее сообщалось, что при ЧП с газовым баллоном в Сургуте пострадали десять человек.