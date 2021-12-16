СК возбудил дело по факту ЧП с газовым баллоном в Сургуте

По факту хлопка газовоздушной смеси на станции техобслуживания в Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

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«Следственным отделом... возбуждено уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской в городе Сургуте, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК России («Нарушение требований охраны труда»)», — говорится в заявлении. Отмечается, что инцидент произошёл из-за несоблюдения работниками техники безопасности при ремонте и эксплуатации газового оборудования. Ранее сообщалось, что при ЧП с газовым баллоном в Сургуте пострадали десять человек.