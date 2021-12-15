Число пострадавших при хлопке газового баллона в Сургуте возросло до десяти

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Число пострадавших при хлопке газового баллона на станции техобслуживания в Сургуте выросло до десяти. Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций городской администрации.
Число пострадавших при хлопке газового баллона в Сургуте возросло до десяти
  • РИА Новости

«Десять человек пострадали. На данный момент один из них в тяжёлом состоянии», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили о начале процессуальной проверки по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте произошёл взрыв газового баллона, в результате чего пострадали несколько человек. 

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