Число пострадавших при хлопке газового баллона в Сургуте возросло до десяти
- РИА Новости
«Десять человек пострадали. На данный момент один из них в тяжёлом состоянии», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили о начале процессуальной проверки по факту хлопка газовоздушной смеси в автомастерской.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на станции технического обслуживания оборудования в Сургуте произошёл взрыв газового баллона, в результате чего пострадали несколько человек.