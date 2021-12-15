В КФУ дали советы по выбору ели к Новому году

В Казанском федеральном университете (КФУ) дали советы по выбору ели к Новому году.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт вуза.

Как заявила доцент кафедры почвоведения института экологии и природопользования Мария Кожевникова, если раньше живые ёлки не советовали покупать в связи с тем, что при вырубке погибает дерево, то сейчас перед покупкой нужно решить два ключевых вопроса — где выращена ель и куда она пойдёт на переработку после использования.

Если дерево выращено в питомнике или закрытом грунте специальных хозяйств, то после праздников его утилизируют без вреда окружающей среде.

Искусственная ёлка служит два-четыре года, после чего должна быть утилизирована безопасным способом. Утилизация требует ресурсов, поэтому Кожевникова отметила, что нельзя однозначно утверждать, что необходимо покупать только искусственные деревья.

Со своей стороны, доцент кафедры органической и медицинской химии Химического института им. А.М. Бутлерова Людмила Якимова напомнила, что хвойные деревья выделяют фитонциды, обладающие антибактериальными свойствами, но для некоторых людей это аллергены.

Что касается искусственных елей, то Якимова рекомендует покупать их в больших магазинах.

Тем временем стало известно, что в Краснодаре начали работу 76 ёлочных базаров. Приобрести ель, пихту или сосну можно до 31 декабря, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Официальные ёлочные базары оформлены в едином стиле. Кроме того, на каждой точке обязательно наличие линейки для измерения высоты деревьев и стенда с информацией о продавце, продукции и ценах», — рассказал и. о. начальника управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Виталий Жадан.

Ранее директор агентства по организации праздников и мероприятий Артём Абашин прокомментировал ситуацию с новогодними корпоративами.