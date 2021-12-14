Директор агентства по организации праздников высказался о новогодних корпоративах

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Директор агентства по организации праздников и мероприятий Артём Абашин прокомментировал ситуацию с новогодними корпоративами.
Директор агентства по организации праздников высказался о новогодних корпоративах
  • Pixabay

«В сравнении с прошлым годом в 2021 году объём заказов на новогодние мероприятия значительно выше. Мероприятия стали другими, они стали гибридными — офлайн совмещён с форматом онлайн, поскольку большая доля мероприятий ушла на удалёнку», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, проведение мероприятий в таком формате удобно для владельцев компаний, так как можно подключить сотрудников из регионов, а не привозить их в главный офис, например, в Москву.

«Если говорить о классическом корпоративе, то тенденции те же, что и в прошлые годы: на еде, напитках и площадке не экономят», — отметил Абашин.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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