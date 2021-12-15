Суд арестовал техдиректора «СДС-Уголь» по делу об аварии на «Листвяжной»

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Суд в Кемерове заключил под стражу до 25 января технического директора компании «СДС-Уголь» Антона Якутова по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Суд арестовал техдиректора «СДС-Уголь» по делу об аварии на «Листвяжной»
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения в отношении Якутова под стражу на один месяц и 11 суток — до 25 января 2022 года», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее сообщалось, что Якутов, собственник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаил Федяев и ещё два человека из числа руководящего состава компании «СДС-Уголь» не признали своей вины в суде.

В свою очередь, президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

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