Исследование: чаще всего Дедом Морозом и Снегурочкой подрабатывают менеджеры и курьеры

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Чаще всего Дедом Морозом и Снегурочкой подрабатывают представители таких профессий, как менеджер, администратор и курьер.
Исследование: чаще всего Дедом Морозом и Снегурочкой подрабатывают менеджеры и курьеры
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование, проведённое сервисами «VK.Работа» и «Юла».

В список также попали продавцы, водители, операторы, уборщики, продавцы-консультанты, кассиры и разнорабочие.

Согласно исследованию, в среднем на подработке Дедом Морозом и Снегурочкой можно получить около 2 тыс. рублей за час.

Больше всего за такие услуги просят курьеры (около 3,7 тыс. рублей за час), меньше — кассиры (около 1,2 тыс. рублей), передаёт kp.ru.

Ранее директор агентства по организации праздников и мероприятий Артём Абашин прокомментировал ситуацию с новогодними корпоративами.

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