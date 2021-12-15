Коллегия разрешила возбудить дело против бывшей краснодарской судьи Хахалевой

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Об этом сообщило РИА Новости.

В коллегию обратился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин с представлением о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК России.

Глава ВККС Николай Тимошин заявил, что коллегия приняла решение удовлетворить представление главы СК.

«Дать согласие на возбуждение уголовного дела», — огласил он решение.

По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, которые заполняли табеля учёта рабочего времени, незаконно получила 1 млн 195 тыс. рублей. По информации СК, внесение ложных сведений в табель содержит признаки подлога.

При этом Хахалева не явилась на заседание. Отмечается, что 8 декабря она улетела в Ереван.

В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса судьи Краснодарского краевого суда.