Коллегия разрешила возбудить дело против бывшей краснодарской судьи Хахалевой
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
В коллегию обратился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин с представлением о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК России.
Глава ВККС Николай Тимошин заявил, что коллегия приняла решение удовлетворить представление главы СК.
«Дать согласие на возбуждение уголовного дела», — огласил он решение.
По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, которые заполняли табеля учёта рабочего времени, незаконно получила 1 млн 195 тыс. рублей. По информации СК, внесение ложных сведений в табель содержит признаки подлога.
При этом Хахалева не явилась на заседание. Отмечается, что 8 декабря она улетела в Ереван.
В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса судьи Краснодарского краевого суда.