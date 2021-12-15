Коллегия разрешила возбудить дело против бывшей краснодарской судьи Хахалевой

Короткая ссылка
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге в отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Коллегия разрешила возбудить дело против бывшей краснодарской судьи Хахалевой
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

В коллегию обратился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин с представлением о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК России.

Глава ВККС Николай Тимошин заявил, что коллегия приняла решение удовлетворить представление главы СК.

«Дать согласие на возбуждение уголовного дела», — огласил он решение.

По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, которые заполняли табеля учёта рабочего времени, незаконно получила 1 млн 195 тыс. рублей. По информации СК, внесение ложных сведений в табель содержит признаки подлога.

При этом Хахалева не явилась на заседание. Отмечается, что 8 декабря она улетела в Ереван.

В июле 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей лишила Хахалеву статуса судьи Краснодарского краевого суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить