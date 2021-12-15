Госдума одобрила использование водительских прав для идентификации клиентов

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В Госдуме приняли закон, позволяющий финансовым и прочим организациям, которые проводят операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов в упрощённом порядке.
Госдума одобрила использование водительских прав для идентификации клиентов
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, сейчас таким правом обладают только профессиональные участники рынка ценных бумаг. После вступления соответствующего документа в силу этим правом будут обладать операторы мобильной и почтовой связи, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды.

Номер водительских прав будет указываться в дополнение к паспортным данным, которые по-прежнему останутся основным средством идентификации.

В октябре 2020 года в России предложили использовать водительские права для получения финансовых услуг.

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