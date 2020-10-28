В России предложили использовать водительские права для получения финансовых услуг

Законопроект, разрешающий использовать водительские права для получения финансовых услуг, могут внести в Госдуму в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.

В настоящее время документ уже направлен в правительство России. В кабмине подтвердили, что получили проект, он будет прорабатываться в установленном порядке.

Как пояснили в министерстве, водительские права предложено использовать только для упрощённой идентификации, которая доступна для ограниченного числа операций. Например, после удалённой идентификации можно оформлять потребкредит на сумму до 15 тыс. рублей, передавать участнику лотереи выигрыш до 100 тыс. рублей, заключать договор с негосударственным пенсионным фондом.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что если в конце года законопроект поступит в нижнюю палату парламента, то его могут принять уже в весеннюю сессию.

«Паспорт люди не всегда носят с собой. Это не очень удобно — объёмный документ. Водительские права меньше. Многие имеют автомобили, и права всегда у них с собой. Могут возникнуть обстоятельства, когда на месте нужно получить финансовую услугу. Закон позволит её быстро и в облегчённом формате оказать», — сказал Аксаков.

В ЦБ сообщили, что поддерживают законопроект, предусматривающий возможность использования данных водительского удостоверения как дополнительного фактора для проведения упрощённой идентификации клиента-физлица.

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