Памфилова: вероятность многодневного голосования на будущих выборах высока из-за пандемии

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Будущие выборы в России с большой долей вероятности будут многодневными из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова: вероятность многодневного голосования на будущих выборах высока из-за пандемии
  • © ЦИК

«Видимо, пандемия становится перманентным состоянием нашей жизни. В любом случае вероятность проведения многодневного голосования очень высока и на последующих выборах», — приводит РИА Новости её слова на заседании ЦИК.

Ранее сообщалось, что на выборах в следующем году планируется увеличение почти в два раза количества комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

8 декабря в ЦИК рассказали, что расходы средств федерального бюджета на подготовку и проведение прошедших осенью выборов в Государственную думу составили 18,66 млрд рублей.

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