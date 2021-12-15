Приговор Мурату Сабанову по делу о серии отравлений людей в Москве отменён

Мосгорсуд отменил приговор Мурату Сабанову, который получил 16 лет колонии за то, что отравил и обокрал 30 человек в центре столицы.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Также суд продлил Сабанову арест до 15 марта.

20 мая 2021 года Басманный суд Москвы вынес приговор Мурату Сабанову, которого признали виновным в серии отравлений людей в центре столицы.

В МВД сообщали, что Сабанов угощал людей газировкой с сильнодействующим веществом.