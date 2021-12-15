Приговор Мурату Сабанову по делу о серии отравлений людей в Москве отменён
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«Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор районного суда и уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Также суд продлил Сабанову арест до 15 марта.
20 мая 2021 года Басманный суд Москвы вынес приговор Мурату Сабанову, которого признали виновным в серии отравлений людей в центре столицы.
В МВД сообщали, что Сабанов угощал людей газировкой с сильнодействующим веществом.