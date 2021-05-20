В Москве приговорили к 16 годам колонии серийного отравителя

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Басманный суд Москвы вынес приговор Мурату Сабанову, которого признали виновным в серии отравлений людей в центре столицы.
В Москве приговорили к 16 годам колонии серийного отравителя
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Суд назначил Сабанову наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заявили в суде.

Отмечается, что Сабанова обвиняли в совершении 30 эпизодов разбойного нападения и по другим статьям, в том числе краже с банковского счёта, похищении паспорта и мошенничестве с использованием электронных средств платежа.

В МВД сообщали, что Сабанов угощал людей газировкой с сильнодействующим веществом.

Подробнее — в материале RT.

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