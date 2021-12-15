Госдума приняла закон об обязательной эвакуации при ЧС

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Государственная дума приняла закон, обязывающий россиян эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), сразу после получения такого указания.
Госдума приняла закон об обязательной эвакуации при ЧС
  • © duma.gov.ru

«Предусматривается введение обязанности для граждан России эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — сообщается в пояснительной записке.

Кроме этого, законопроектом предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий.

Уточняется, что законопроект не предполагает принудительной эвакуации людей из зоны ЧС, это возможно лишь при реальной угрозе их жизни и здоровью.

Ранее правительство России одобрило законопроект об изменениях в системе оповещения при ЧС.

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