Госдума приняла закон об обязательной эвакуации при ЧС
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«Предусматривается введение обязанности для граждан России эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий», — сообщается в пояснительной записке.
Кроме этого, законопроектом предлагается наделить правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС полномочиями по принятию решения о проведении эвакуационных мероприятий.
Уточняется, что законопроект не предполагает принудительной эвакуации людей из зоны ЧС, это возможно лишь при реальной угрозе их жизни и здоровью.
Ранее правительство России одобрило законопроект об изменениях в системе оповещения при ЧС.