Мурашко заявил о проработке механизма выдачи сертификата по результатам теста на антитела

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Механизм выдачи сертификатов по результатам теста на антитела и сдачи самих тестов прорабатывается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил о проработке механизма выдачи сертификата по результатам теста на антитела
  • РИА Новости

«Предложения в целом по условиям выдачи сертификатов о вакцинации и перенесённом заболевании были озвучены. Конкретные механизмы сейчас прорабатываются», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что переболевшие COVID-19 неофициально смогут получить сертификат по результатам анализов на наличие антител.

13 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения тестирования на наличие антител.

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