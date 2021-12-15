За сутки в России выявили 28 363 случая заболевания коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Накануне стало известно о 28 343 заболевших.
За сутки в России умерли 1142 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1145 пациентов. Общее число летальных исходов — 292 891.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 839 633 пациента. За сутки выздоровели 35 633 человека, накануне — 34 084.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что среди вакцинированных от коронавируса заболевают только 3,9% россиян.