За сутки в России выявили 28 363 случая заболевания коронавирусом

За сутки в России выявили 28 363 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 103 160 случаев COVID-19.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне стало известно о 28 343 заболевших.

За сутки в России умерли 1142 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1145 пациентов. Общее число летальных исходов — 292 891.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 839 633 пациента. За сутки выздоровели 35 633 человека, накануне — 34 084.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что среди вакцинированных от коронавируса заболевают только 3,9% россиян.